Трамп пропонує різко скоротити ставки корпоративного податку

Президент США Дональд Трамп запропонує компаніям максимальну ставку корпоративного оподаткування у 15% замість 39,6%, а також порекомендує плоский 10-відсотковий податок на повернення прибутку, отриманого за кордоном.

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Про це заявив журналістам представник американської адміністрації, якого цитує агентство Reuters.

За його словами, податковий план Трампа буде включати максимальний податок в 15% на прибуток так званих компаній наскрізного оподаткування. Прикладами таких юридичних осіб є компанії з обмеженою відповідальністю, партнерства і так звані корпорації типу S. Прибуток таких юросіб оподатковується як особистий дохід партнерів або власників юрособи.

Більшість компаній США працюють за такою схемою, щоб уникнути подвійного оподаткування, коли податки нараховуються і на прибуток корпорації, і на дивіденди акціонерам.

Плоский 10-відсотковий податок на повернення прибутку покликаний допомогти повернути сотні мільярдів доларів, які американські компанії заробили за кордоном і побоюються повертати їх назад через високий податок на прибуток в США. Схожу міру пропонував попередній президент Барак Обама, але цей план провалився в конгресі.