Гройсман анонсував реформування 10 міністерств

Уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках поліпшення функціонування державної служби, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

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«Міністерства передусім будуть реформовані, фактично перезавантажувались для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які було поставлено... У нас є 10 міністерств, з яким ми в першу чергу проведемо роботу з модернізації», - сказав Гройсман.

За його словами, вже у вересні уряд почне конкурси з відбору 1000 молодих фахівців, які займуть свої посади в структурах Кабміну.

Пізніше міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко повідомив, що реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).

При цьому завершити перший етап процесу реформування міністерств планується до вересня цього року. На другому етапі планується реформувати всі інші міністерства.

Як повідомляв УНІАН, закон про реформу держслужби було підписано президентом України Петром Порошенко на початку січня і він набув чинності з 1 травня 2016 року.

Ухвалення цього закону, проект якого було підготовлено Кабінетом міністрів України та погоджено з Європейським Союзом, дало змогу уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Закон про держслужбу передбачає, зокрема, що на всі посади держслужбовців, які не є політичними, кандидатури визначатимуться тільки на конкурсній основі. При цьому держслужбовцями вважатимуться державні секретарі та працівники їх апарату, а міністри та їхні заступники – політичними посадами.

Європейський Союз планує запустити програму підтримки реформування державної служби в Україні з обсягом фінансування 104 млн євро на період до 2020 року, з яких 90 млн євро буде спрямовано на пряму бюджетну підтримку для підвищення зарплат чиновників.