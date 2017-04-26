Україна виділить Молдові 10 мільйонів гривень гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити 10 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів державного резервного фонду для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Погодитися з пропозицією Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова про надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів державного резервного фонду в сумі 10 мільйонів гривень", - зазначив віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, представляючи відповідну постанову.

Як повідомлялося раніше, через негоду в Молдові були знеструмлені понад 700 населених пунктів. Крім того, були закриті 33 національні траси, залишаються відрізаними 183 населених пункти. Важкого транспорту заборонений проїзд по національним трасах. Через складні погодні умови впало понад 1 тисяча дерев. Також в Молдові була повністю заблокована робота аеропорту Кишинева.