Гройсман не виключає, що до держуправління буде залучено навіть більше тисячі нових кадрів

Реформа 10 міністерств, які до осені мають змінити свою структуру, а також залучення нових кадрів до державне управління дозволять якісно провести ключові реформи - пенсійну, земельну, медичну реформи, реформу освіти та проведення приватизації.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі в Києві.

"Вчора, 26 квітня, уряд прийняв рішення почати реформу міністерств. 10 перших міністерств будуть проводити необхідні зміни у своїй структурі. Ми домовилися, що починаємо процес оновлення кадрів разом з нашими європейськими партнерами. Ми зможемо залучити 1000, а може, і більше 1000 кадрів, які прийдуть на абсолютно нові вакансії, до яких будуть абсолютно нові вимоги. Вони повинні володіти новими сучасними компетенціями, які дозволять державній владі бути ефективною", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, професіоналізм держслужби є головним інструментом проведення ключових змін у країні для забезпечення стабільного економічного зростання.

"Ефективна система державного управління, якісні кадри, чітка пріоритетність у завданнях, формування якісної політики, здатність стратегічно мислити і ефективно вирішувати питання - це все дасть можливість Україні розвиватися. Перед нами стоять завдання проведення ключових реформ. Ми маємо провести в цьому році пенсійну реформу, земельну реформу, реформу освіти, медицини. Ми повинні почати абсолютно конкурентну продаж державної власності, яка неефективно використовується, для залучення інвестицій, створення нових робочих місць. Ці завдання професійно можуть виконувати тільки професійні державні службовці", - підкреслив голова уряду.

У свою чергу, голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, присутній на форумі, зазначив, що Європейський Союз продовжить підтримку реформи держслужби в Україні в разі прихильності уряду до якісного покращення роботи державних органів.

"Якщо ми побачимо прихильність суспільства оновлення держслужби, то продовжимо вас підтримувати і ділитися досвідом", - підкреслив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує реформувати 10 з 18 міністерств у рамках покращення функціонування державної служби. Реформа торкнеться міністерств соціальної політики (головний фокус роботи - пенсійна реформа), охорони здоров'я (реформа сфери охорони здоров'я), аграрної політики (земельна реформа), освіти (реформа освіти), фінансів (фінансове забезпечення реформ), регіонального розвитку (децентралізація), енергетики (розвиток енергосектору), інфраструктури (розвиток інфраструктури), Кабінету міністрів (координація реформи держуправління), а також юстиції (впровадження сучасних юридичних практик).

При цьому завершити перший етап процесу реформування міністерств планується до вересня цього року. На другому етапі планується реформувати всі інші міністерства.