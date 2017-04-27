Індекс довіри в єврозоні сягнув 10-річного максимуму

Індекс довіри до економіки єврозони в квітні досяг найвищого рівня майже за десятиліття, що свідчить про подальше поліпшення, яке незабаром може викликати зміну політики Європейського центрального банку, повідомляє Rambler з посиланням на Європейську комісію.

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"Зведений індекс ділової і споживчої довіри до економіки єврозони у квітні підскочив до 109,6 пункту з переглянутих 108 пунктів у березні. Показник досяг максимуму з серпня 2007 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що індикатор довіри в березні становив 107,9 пункту, і опитані Bloomberg аналітики в середньому очікували підвищення індикатора в квітні до 108,2 пункту.

Дані можуть вплинути на оцінку Ради керуючих ЄЦБ економіки 19 країн єврозони. Регулятор оголосить рішення щодо монетарної політики сьогодні в 13:45. Жодних змін у процентних ставках або обсязі скупки активів не очікується. Тим не менше, більшість респондентів, які брали участь в опитуванні Bloomberg, вважають, що покращення прогнозу дозволить голови ЄЦБ Маріо Драгі переглянути принципи монетарної політики в червні - раніше, ніж передбачалося раніше.

Економіка єврозони відновлюється, тоді як політичні ризики дещо знизилися після першого туру президентських виборів у Франції. Дані на наступному тижні, як очікується, покажуть, що економіка єврозони в січні-березні зросла на 0,4%.

"Показники довіри неймовірно оптимістичні, але цей надмірний оптимізм, - вважає економіст Dekabank у Франкфурті Андреас Шойерле. - Індикатори показують правильний напрямок, але передбачувані ними темпи зростання недосяжні".

Доповідь Єврокомісії показав поліпшення у всіх секторах. У промисловості керівники компаній були більш оптимістично налаштовані щодо поточного рівня замовлень. Підвищення споживчої довіри подпитывалось посиленим оптимізмом щодо робочих місць, економіки і фінансів домашніх господарств.