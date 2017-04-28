Порошенко підписав указ про надання 10 мільйонів гривень гуманітарної допомоги Молдові

Президент України Петро Порошенко підписав указ №118/2017 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Молдова".

Згідно з документом, опублікованим на сайті глави держави, допомога надається з метою сприяння у подоланні наслідків кризової ситуації, що склалася у Молдові через потужні снігопади та відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу".

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Забезпечити надання гуманітарної допомоги Молдові зобов’язаний Кабінет міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабмін ухвалив рішення виділити 10 млн грн гуманітарної допомоги Республіці Молдова за рахунок коштів державного резервного фонду для ліквідації наслідків складних погодних умов, які склалися в країні 20-22 квітня.

Через негоду в Молдові було знеструмлено понад 700 населених пунктів. Крім того, було закрито 33 національні траси, понад 180 населених пунктів були відрізані від транспортного сполучення. Через складні погодні умови впало понад 1 тис. дерев. Також була повністю заблокована робота аеропорту Кишинева.