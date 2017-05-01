Мексика закликала Трампа використовувати угоди ТТП для партнерства в NAFTA

Мексика закликала президента США Дональда Трампа використовувати домовленості, досягнуті під час участі в Транстихоокеанському партнерстві (ТТП), для пожвавлення переговорів у рамках Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).

Про це в інтерв'ю газеті Financial Times розповів міністр економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо, передає РБК.

За його словами, для перегляду положень NAFTA можуть бути використані переговори з ТТП, в якому США з приходом Трампа перестали брати участь. Наприклад, Мексика, США і Канада, які входять в NAFTA, можуть побудувати електростанцію для конкуренції з дешевшими виробниками електроенергії з Китаю.

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Країни також можуть використовувати досягнуті домовленості в області біотехнологій, регулювання трудових відносин, електронної комерції, інтелектуальної власності та телекомунікації.

Гуахардо заявив, що Вашингтон повинен розглядати Мексику як країну, здатну конкурувати з китайцями у виробництві, замість того, щоб бачити в ній торгового конкурента.

«Мій посил полягає в тому, що жадібність може позбавити [нас] перемоги, яка знаходиться майже в руках», — сказав політик.

За словами міністра, він вже запропонував міністру торгівлі США Уилбуру Россу використовувати домовленостей ТТП, і той погодився.