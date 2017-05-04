Apple спрямує мільярд доларів на створення робочих місць в США

Американська компанія Apple інвестує $1 млрд у створення нових робочих місць в США. Про це заявив глава компанії Тім Кук в інтерв'ю CNBC, передає РБК.

Він повідомив, що про перше вкладення оголосить згодом в травні. Для цих цілей буде створений спеціальний фонд.

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«Багато людей запитують мене: "Невже компанія повинна думати про збільшення робочих місць?" І моя відповідь - компанія повинна мати цінність, тому що вона - це колектив. І люди повинні мати свою значимість, тому моя відповідь - компанія повинна [створювати місця для робітників]", - сказав Кук.

Associated Press передає, що такий крок можна розцінювати як спробу Apple протистояти критиці: більшість продуктів компанії виробляються в Китаї або інших країнах, що викликає невдоволення.

CNBC, однак, зазначає, що Apple вже створила два мільйони робочих місць у Сполучених Штатах.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп підписав указ "Купуй американське, наймай на роботу американців", який посилює захист певних вироблених в США товарів і закликає до перегляду програми віз H-1B, яка сприяє роботі в США висококваліфікованих іноземних спеціалістів, з метою реформування цієї програми.