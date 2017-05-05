У Росії розробили стратегію скорочення кількості пенсіонерів

Екс-голова Мінфіну РФ, керівник Центру стратегічних розробок (ЦСР) Олексій Кудрін підготував для президента країни Володимира Путіна стратегію, яка пропонує скоротити кількість пенсіонерів, пише газета "Ведомости".

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Автори цієї пропозиції порахували, що в результаті прийняття і введення такої міри кількість пенсіонерів скоротиться на 9%, до 38,52 мільйона осіб.

Ще одним заходом щодо виведення пенсійної системи РФ з кризи пропонується посилення умов для отримання пенсій: необхідно підвищити мінімальний стаж для нарахування страхової пенсії до 20 років, тоді як зараз відбувається поступове підвищення до 15 років до 2024 року. Мінімальне число пенсійних балів - ще одного показника для нарахування пенсій - також необхідно підвищити, вважає Кудрін. Зараз заплановане підвищення до 30 балів до 2025 року, ЦСР хоче підвищення цього показника до 52 балів.

Що стосується соціальної пенсії, яку отримують ті, хто не зміг заробити на страхову (зараз вона нараховується при досягненні віку 60 років для жінок і 65 для чоловіків), то її пропонують призначати у віці 68 років.

Ще одна ініціатива - жорсткість умов для отримання дострокових пенсій лікарями та вчителями: мінімальний стаж буде підвищений до 35 років.