Компанії з Китаю та КНДР працюють в обхід санкцій - The Wall Street Journal

Державна китайська електротехнічна корпорація Limac Corporation і північнокорейська Ryonbong General Corporation, що спеціалізується на видобутку та експорті металів і мінералів, мають спільне підприємство, яке працювало в обхід міжнародних санкцій, введених в 2009 році Організацією об'єднаних націй (ООН) через ядерну програму Пхеньяна.

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Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на корпоративні та урядові архіви.

За даними видання, обидві компанії в 2008 році уклали двосторонню угоду про створення спільного підприємства з видобутку танталу, ніобію, цирконію та інших мінералів, які використовуються під час виготовлення дрібної та середньої електроніки, такої як телефони і комп'ютери, а також під час будівництва ядерних реакторів і ракет.

Раніше про це майже десятирічне співробітництво, підкреслює газета, не було відомо. Факт існування такої кооперації між двома країнами показує, що Північна Корея, незважаючи на всі введені проти неї обмежувальні заходи, змогла знайти шлях в обхід санкцій і почати ділове співробітництво з Китаєм.

Конкретна сфера діяльності і поточний стан підприємства Ryonbong General Corporation і Limac Corporation неясні, зазначає видання, оскільки спільна компанія двох країн була зареєстрована в КНДР, доступу до корпоративної документації немає. При цьому зв'язок корпорацій вдалося встановити через фірму Sayari Analytics, яка займається фінансовою розвідкою і працює на банківський сектор і замовників з американського уряду, передає РБК.

Китайська компанія Limac Corporation в коментарі виданню зазначила, що підприємство «ніколи не починало комерційну діяльність на постійній основі», сама Limac з 2009 року намагалася розформувати підприємство.

США ввели санкції проти Ryonbong General Corporation в 2005 році через те, що компанія була пов'язана зі створенням зброї масового ураження, через чотири роки, у 2009 році, до обмежень приєдналися всі країни ООН.

У даний час щодо Пхеньяну діє кілька пакетів санкцій, введених як міжнародними організаціями, так і окремими державами через те, що уряд країни розвиває ракетну та ядерну програми, часто проводить випробування балістичних ракет.