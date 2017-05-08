Пентагон витратить $8 мільярдів на посилення присутності в Азії - ЗМІ

14:22, 08 травня 2017
Різне
366

США можуть збільшити свою присутність в регіоні шляхом модернізації військової інфраструктури, проведення додаткових навчань та розгортання додаткових сил і кораблів, що потребує додаткових витрат на оборону.

REUTERS

Пентагон підтримав план з інвестицій близько 8 мільярдів доларів, необхідних для збільшення присутності США у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні протягом наступних п'яти років, повідомляє РИА Новости з посиланням на Wall Street Journal.

Читайте такожПентагон має намір переглянути свою програму ПРО

"США можуть збільшити свою присутність в регіоні допомогою модернізації військової інфраструктури, проведення додаткових навчань та розгортання додаткових сил і кораблів, пише видання, відзначаючи, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі виробляє свою політику щодо Азії", - йдеться в повідомленні.

План спочатку вступив у вигляді пропозиції під назвою "Ініціатива Азіатсько-Тихоокеанської стабільності" з боку сенатора Джона Маккейна і знайшов підтримку з боку інших американських законодавців, а також міністра оборони США Джеймса Мэттиса і глави Тихоокеанського командування ВМС США адмірала Гаррі Харріса.

"Ця ініціатива могла б збільшити військову силу США допомогою цільового субсидування необхідного для коригування нашого становища в регіоні та поліпшення інфраструктури, а також фінансування додаткових навчань", - повідомив Маккейн Харрісу під час слухань у квітні.

"Прихильники пропозиції не повідомили про те, як вони планують отримати гроші на реалізацію плану. Адміністрація Трампа попросила додаткові кошти на військові витрати в поточному фінансовому році (закінчується 30 вересня) і хоче збільшити витрати на 54 мільярди доларів до 2018 року", підкреслює видання.

Напруженість в Азії зросла в останні місяці у зв'язку з низкою ракетних випробувань КНДР. США заявляють, що не виключають військового варіанту дій проти КНДР, але мають намір зосередитися на економічному тиск на Пхеньян за допомогою санкцій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетні випробування КНДР
Теги: #Пентагон#США та КНДР