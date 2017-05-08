Пентагон витратить $8 мільярдів на посилення присутності в Азії - ЗМІ

Пентагон підтримав план з інвестицій близько 8 мільярдів доларів, необхідних для збільшення присутності США у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні протягом наступних п'яти років, повідомляє РИА Новости з посиланням на Wall Street Journal.

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"США можуть збільшити свою присутність в регіоні допомогою модернізації військової інфраструктури, проведення додаткових навчань та розгортання додаткових сил і кораблів, пише видання, відзначаючи, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі виробляє свою політику щодо Азії", - йдеться в повідомленні.

План спочатку вступив у вигляді пропозиції під назвою "Ініціатива Азіатсько-Тихоокеанської стабільності" з боку сенатора Джона Маккейна і знайшов підтримку з боку інших американських законодавців, а також міністра оборони США Джеймса Мэттиса і глави Тихоокеанського командування ВМС США адмірала Гаррі Харріса.

"Ця ініціатива могла б збільшити військову силу США допомогою цільового субсидування необхідного для коригування нашого становища в регіоні та поліпшення інфраструктури, а також фінансування додаткових навчань", - повідомив Маккейн Харрісу під час слухань у квітні.

"Прихильники пропозиції не повідомили про те, як вони планують отримати гроші на реалізацію плану. Адміністрація Трампа попросила додаткові кошти на військові витрати в поточному фінансовому році (закінчується 30 вересня) і хоче збільшити витрати на 54 мільярди доларів до 2018 року", підкреслює видання.

Напруженість в Азії зросла в останні місяці у зв'язку з низкою ракетних випробувань КНДР. США заявляють, що не виключають військового варіанту дій проти КНДР, але мають намір зосередитися на економічному тиск на Пхеньян за допомогою санкцій.