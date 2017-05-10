Кремль навмисно збанкрутував ЮКОС – суд Амстердама

Влада Росії порушила російське податкове законодавство, пред'явивши до концерну ЮКОС надмірні вимоги щодо покриття заборгованості перед державою, що в підсумку призвело до початку процедури банкрутства цієї нафтової компанії в березні 2006 року.

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Таке рішення виніс апеляційний суд Амстердама, передає «Німецька хвиля».

До початку 2006 року податкові претензії влади РФ до ЮКОСа становили близько 9,8 млрд доларів (приблизно 8,9 млрд євро). Арбітражний суд Москви визнав компанію банкрутом і призначив тимчасового керуючого.

Постанова нідерландського суду в цілому відповідає позиції, зайнятій раніше Європейським судом з прав людини в Страсбурзі. У липні 2014 року ЄСПЛ постановив стягнути з Росії близько 2 млрд євро на користь екс-акціонерів ЮКОСа.

Колишні власники акцій компанії на чолі з екс-головою правління Стівеном Тіді позитивно відреагували на рішення апеляційного суду Амстердама. За словами Тіді, вирок "розкрив, як далеко здатна зайти Російська Федерація у своєму маніпулювання правовим процесом та ігноруванні верховенства закону".

У липні 2014 року Третейський суд в Гаазі задовольнив позов колишніх акціонерів ЮКОСа і зобов'язав Росію виплатити їм компенсацію у розмірі 50 млрд доларів за експропріацію компанії. У квітні 2016 року Окружний суд Гааги скасував рішення про виплату компенсацій.

Представники екс-акціонерів передали адвокатам російської сторони повідомлення про намір подати в Гаазький апеляційний суд скаргу на цей вердикт.