Рабинович закликав владу ефективніше боротися з рейдерством

Рейдерство заважає розвитку бізнесу в Україні. Про це заявив у прямому ефірі програми "Вечірній прайм" на телеканалі "112 Україна" народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович.

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На питання ведучих у студії, які проблеми політик вирішував останнім часом, Вадим Рабинович відповів наступне.

"Я останні два дні займався боротьбою з рейдерством, яке не дає піднятися бізнесу. Будь-який успішний бізнес захоплюють якісь люди, прикриваючись нібито законністю дій", - говорить парламентарій.

За словами лідера партії "За життя", до нього звернулися виборці зі скаргою на бездіяльність прокуратури.

"Сергій Зінченко побудував успішний агропромисловий комплекс. У нього рейдери просто відібрали фірму і вбили його самого. Я вивчив це питання, і, ви знаєте, я нажаханий. Півтора року справа лежить у Луценка (генпрокурор. - Ред.) і Сторожука (перший заступник генпрокурора. - Ред.) в Генеральній прокуратурі, не рухається з місця", - обурюється Вадим Рабинович.

Політик каже, що люди скаржаться на те, що рейдерів покриває прокуратура.

"Я не вірю, що Луценко і Сторожук покривають це рейдерство, тому я написав депутатський запит до правоохоронних органів з проханням негайно розібратися. Якщо в країні можна прийти і просто захопити будь-який магазин, агрофірму, то, напевно, так працювати не можна", - резюмує народний депутат.

Нагадаємо, Вадим Рабинович закликає до дострокових парламентських виборів, щоб вирішити політичну й економічну кризу в країні.