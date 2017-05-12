Довелося затягнути паски: витрати росіян впали до мінімуму за 5 років

Зафіксоване в березні після провалу в лютому збільшення реальних витрат жителів Росії виявилося недовговічним, і вже в квітні росіяни повернулися в режим економії, повідомляє дослідницький холдинг «Ромір», передає РБК.

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За підрахунками його експертів, з урахуванням інфляції повсякденні витрати росіян скоротилися порівняно з квітнем попереднього року відразу на 9%, а за вирахуванням інфляції — на 4,9%. За даними «Роміру», очищені від інфляції витрати росіян у квітні виявилися найнижчими за останні п'ять років.

При цьому порівняно з відносно «щедрим» на витрати березнем очищені від інфляції витрати росіян впали відразу на 6,5%, що стало новим абсолютним рекордом.

«Традиційно у квітні спостерігається деяке зниження споживчої активності — святкові місяці пройшли, у квітні зазвичай проходить Великий піст. Проте такого зниження витрат щодо попереднього місяця не фіксувалося ніколи в попередні роки. Навіть у кризовому 2015 році падіння повсякденних витрат становило 5,8%, що все ж нижче скорочення витрат у квітні поточного року», — йдеться в повідомленні «Роміру».

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У квітні частка витрат росіян на покупку продуктів зросла до 57%, що, на думку експертів, свідчить про економію на непродовольчих товарах. Крім того, росіяни взагалі стали рідше ходити до магазину.

У «Ромірі» особливо відзначають, що прагнення до скорочення витрат зафіксовано у всіх дохідних групах. Проте найбільш активно скорочували у квітні свої витрати ті, чиї доходи залишають бажати кращого. За підрахунками експертів, їх повсякденні витрати в квітні впали в порівнянні з березнем поточного року і квітнем 2016-го відразу на 11,7%. У той же час представники середнього класу скоротили витрати в місячному вираженні на 7,5%, а в річному — на 4,5%, а «високодохідники» — на 6,6% і 2,5% відповідно.

На початку квітня голова уряду Росії Дмитро Медведєв своєю постановою зменшив середній розмір прожиткового мінімуму на 198 руб., визначивши його в 9691 руб.

У кінці грудня 2016 року віце-прем'єр Ольга Голодець заявила, що на офіційно встановлений у Росії мінімум прожити «практично неможливо». Але навіть зарплату, яка дорівнює прожитковому мінімуму, в Росії отримують далеко не всі. У березні 2017 року Голодець оцінила кількість росіян, які отримують зарплату на рівні мінімального розміру оплати праці (МРОТ, зараз це 7,5 тис. руб., з 1 липня 2017 року збільшиться до 7,8 тис. руб.) майже в 5 млн осіб.

За підрахунками експертів ВШЕ, в 2016 році труднощі з купівлею продуктів або одягу відчував 41% росіян (у 11% жителів країни грошей не вистачало навіть на продукти).