За останній рік з держреєстру зникло 72 компанії - OpenDataBot

За останній рік з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій зникли 72 компанії, повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

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За інформацією сервісу, кожна з цих компаній може бути пов'язана з рейдерством та відмиванням грошей.

Як наголошується в повідомленні, кожна компанія, яка реєструється в Україні, потрапляє в держреєстр. Якщо компанію ліквідують, то змінюється її статус, але дані про цю компанію можна знайти в реєстрі.

В якості ілюстрації наводиться приклад компанії "Ансі", яка зникла з реєстру, при цьому за даними сервісу OpenDataBot компанія в грудні минулого року фігурувала у справі про рейдерство.

OpenDataBot звернувся із запитом до Міністерства юстиції з вимогою роз'яснити зникнення компанії з реєстру і обіцяє найближчим часом опублікувати відповідь.