В Україні запустили національний туристичний інтернет-портал

В Україні почав роботу національний туристичний інтернет-портал Zruchno.Travel, який повинен об'єднати всі існуючі туристичні об'єкти країни і вже зараз має найбільшу базу даних - близько 50 тисяч туробъектов, повідомив на прес-конференції голова правління Асоціації індустрії гостинності України, засновник національного порталу Zruchno.Travel Олександр Лієв.

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"Це портал, спрямований в першу чергу на українців... це портал для того, щоб стимулювати внутрішній туризм в Україні... На порталі сьогодні 50 тисяч об'єктів – найбільша база в Україні", - сказав Лієв, додавши, що база даних порталу перекладена також на англійську мову, проте доступ до неї зараз прихований.

Крім цього, база даних включає кримські об'єкти та об'єкти, які знаходяться на окупованій території Донбасу. "Вони є в базі, але так як ми не радимо зараз ці об'єкти відвідувати, тому що там немає забезпечення безпеки, ми їх тимчасово закрили", - зазначив він.

Лієв повідомив, що крім пошуку туристичних об'єктів, сайт також надає ряд інших можливостей. "Серед величезної бази даних є та родзинка даного порталу – "52 вікенду". Кожен вівторок, 52 рази в рік ми будемо готувати для вас ідеї для подорожей... Розділ "напрямки" - розділ, який будуть вести обласні та територіальні громади... сьогодні ми підпишемо з 26 регіонами України меморандуми про ведення цієї сторінки", - сказав він.

Крім цього порталу включає власну "туристичну" стрічку новин, розділи "події" і "тури".

"Це фактично соціальна мережа... Наша українська соціальна мережа, людей, які хочуть подорожувати Україною", - резюмував Лієв.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планує створити туристичний веб-портал Visit Ukraine для подання достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів і міст України в четвертому кварталі 2017 року.

Також до кінця 2017 року передбачається створити інтерактивну базу даних з нанесенням інформації про туристичні та рекреаційні ресурси України, рекомендованих і придатних для відвідування туристами, що допоможе формуванню національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів.