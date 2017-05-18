Єврокомісія оштрафувала Facebook на 110 мільйонів євро

Єврокомісія оштрафувала Facebook на €110 млн за надання недостовірних даних під час покупки WhatsApp 2014 року, йдеться у повідомленні регулятора, передає RNS.

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«Сьогоднішнє рішення посилає чіткий сигнал компаніям, що вони повинні діяти відповідно до усіх аспектів правил ЄС щодо злиття, включаючи зобов'язання з надання коректної інформації», — прокоментувала рішення єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Раніше Reuters з посиланням на джерело повідомляло, що штраф може сягнути $276 млн, оскільки очікувалося, що він становитиме 1% від світової виручки компанії.