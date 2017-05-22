Знову друзі: Росія і Туреччина підписали заяву про взаємне зняття торгових обмежень

Росія і Туреччина підписали спільну заяву про взаємне зняття обмежень у торгівлі між державами.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду РФ.

Документи були підписані за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів двох країн Дмитра Медведєва і Біналі Їлдирима.

Під російсько-турецьк заявою свої підписи поставили також російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович і його турецький колега Мехмет Шимшек.

Нагадаємо, на початку травня президент Росії Володимир Путін і турецький глава Реджеп Ердоган у Сочі домовилися про скасування торговельних санкцій, не вирішеним залишилося тільки питання з поставками в Росію турецьких помідорів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року в Сирії турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24. Після цього 28 листопада 2015 року президент РФ Путін ввів санкції проти Туреччини. Зокрема, було введено заборону або обмеження зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення в РФ окремих видів товарів з Туреччини; заборона або обмеження для організацій, що знаходяться під юрисдикцією Туреччини, на виконання (надання) ними окремих видів робіт (послуг) на території РФ.

Відносини між Москвою та Анкарою почали відновлюватися в середині минулого року.

Сьогодні, 22 травня, в Туреччині ймовірному вбивці російського пілота Су-24 дали 5 років в'язниці.