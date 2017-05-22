Транш від ЄС, зростання ВВП і рекордні втрати найбільших акціонерів світу: головні економічні події тижня (інфографіка)

Натисніть, щоб збільшити інфографіку.

Як ідеться у дайджесті аналітиків CoreStone, чисельність населення з початку року зменшилася на 61,8 тис осіб, до 42522,8 тис осіб (станом на 1 квітня 2017 року). За 4 місяці 2017 року вироблено 2064 автотранспортних засоби — на 92% більше минулорічного результату; до того ж, імпорт легкових авто у I кварталі зріс майже на 80% — до 29 тис авто на $417 млн. Частка авто з пробігом зросла з 27% до 42%.

Акціонери Facebook, Microsoft, Amazon, Inditex втратили за день близько $35 млрд через політичні скандали в США.

Також аналітики виділили збільшення ВВП у I кварталі на 2,4% порівняно з I кварталом 2016 року і зменшення на 0,3% порівняно з попереднім кварталом.