Сайт системи електронних закупівель Prozorro не працює

Робота сайту системи електронних закупівель Prozorro заблокована. Під час завантаження з'являється повідомлення про помилку.

"Центральна база даних працює в штатному режимі, доступ до кабінетів замовників і бізнесу як працював, так і працює через авторизовані майданчики, не працює тільки портал prozorro.gov.ua", - повідомили ЕП у прес-службі Prozorro.

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На питання про те, з яких причин не працює портал, у Prozorro відповіли: "З технічних причин. Проводяться роботи з відновлення доступу. Коли він буде відновлений поки ще невідомо".

"Не працює тільки портал, ЦБД як працювала, так і працює, доступ до кабінетів через майданчики є, аукціони проводяться, оголошення про купівлю можна подати", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що електронна система державних закупівель Prozorro, яка 1 серпня минулого року стала обов'язковою для використання під час надпорогових закупівель, за час свого функціонування дозволила заощадити 24 млрд грн бюджетних коштів.