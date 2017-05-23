Кабмін Гройсмана: експерти склали рейтинг ефективності українських міністерств (інфографіка)

Команда експертів VoxUkraine провела оцінку роботи уряду під керівництвом Володимира Гройсмана. Видання проаналізувало, як кожному міністерству вдалося виконати заплановані пріоритетні кроки на 2016 рік, також свою оцінку надали незалежні експерти.

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Загальна оцінка складалася відповідно до розробленої методології та включала такі компоненти:

- оцінка програми Кабінету Міністрів України для кожного міністерства

- оцінка виконання програми КМУ

- експертна оцінка реформаторської діяльності міністерств

- відповідь міністерств на інформаційний запит VoxUkraine

За кожним компонентом міністерство могло набрати від -2 до 2 балів. Крім того, міністерства, які відповіли на запит VoxUkraine, отримували додаткові 0,5 бала за повну відповідь.

Лідерами загального рейтингу уряду Гройсмана за 2016 рік стали Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки.

Зазначимо, що Міністерство фінансів було в трійці лідерів і в уряді Арсенія Яценюка, в той час як Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти і науки займали там майже останні місця.

Також порівняно з попереднім дослідженням істотно підвищило своє місце в рейтингу новостворене Міністерство тимчасово окупованих територій, одночасно погіршилися показники у Міністерства молоді і спорту та МЗС.

Тільки чотири міністерства змогли виконати програму КМУ більш ніж на 80%. Міністерство культури виконало програму КМУ на 100%, хоча за рік кількість завдань цього міністерства скоротилася вдвічі. У початковій версії було заплановано 10 завдань, але в останній залишилося тільки 5. Тобто могло б бути виконання програми лише на 50%, але оскількии аналізувалася остання редакція програми КМУ міністерству було зараховано 100% виконання.

Чотири міністерства виконали програму КМУ на 40% і менше. Серед них опинилися Міністерство інфраструктури (40%), Міністерство енергетики (33,33%) та Міністерство аграрної політики і продовольства (25%).

Оцінка відбувалась за такою шкалою:

1. Максимально намагалися слідувати курсу реформ – 2 бали

2. Періодично спостерігалися спроби слідувати курсом реформ – 1 бал

3. Виконували виключно поточні обов'язки і не намагалися впроваджувати реформи – 0 балів

4. З поточними обов'язками справлялися посередньо, саботували реформи – (-1)

5. Погано виконували навіть поточні обов'язки, не кажучи вже про реформи – (-2) бали.