Prozorro заощадило для бюджету 24 мільярди гривень - Гройсман

Електронні торговельні майданчики, які підключені до бази даних Prozorro і забезпечують якісний супровід участі представників бізнесу в державних закупівлях, дають можливість підприємцям отримати вільний доступ до вигідних держзамовлень та дозволяють економити мільярди бюджетних коштів за рахунок збільшення конкуренції на тендерах.

Про це заявили представники уряду на міжнародному Форумі по закупівлях, професійної етики, управління і відкритості (PRIMO), який вперше за час свого існування проходить в Україні.

Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відкриваючи форум, зазначив, що використання Prozorro вже дозволило заощадити 24 млрд грн бюджетних коштів на держзакупівлі шляхом збільшення прозорості тендерів та залучення більшої кількості представників бізнесу до виконання держзамовлень.

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«Сьогодні ми можемо констатувати той факт, що система Prozorro є не лише конкурентною, не тільки відкритим, але й економить ресурси для державного бюджету. За нашими підрахунками, з моменту впровадження досягнута економія бюджетних коштів, коштів, що належать державі, українському народові, – 24 млрд грн», – сказав прем'єр.

Присутній на форумі заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов зазначив, що електронні торгові майданчики, підключені до Prozorro, допомагають залучати бізнес в держзакупівлі за рахунок зручних сервісів і сприяють конкуренції на тендерах.

«У нас є центральна база даних закупівель, яка належить державі. Вона доступна приватному бізнесу через комерційні платформи – наших партнерів. Вони займаються обслуговуванням клієнтів, оформленням контрактів, платежами і подібними речами, що дає державі можливість сконцентруватися на розвитку технічної складової та професіоналізації закупівель. Зараз у нас близько 80 таких майданчиків, які забезпечують бізнес необхідними сервісами і створюють конкурентні умови проведення держзакупівель», – сказав Нефьодов.

До участі у форумі вперше з 2005 року була запрошена і банківська структура – найбільший український банк «ПриватБанк», який створив першу в країні електронну площадку, подключившуюся до Prozorro. Виступаючи на форумі, голова правління «Приватбанку» Олександр Шлапак повідомив, що широка клієнтська база і нові технології дозволили створити ефективну торговельну площадку, на яку надходить близько 1000 нових держзакупівель в день.

«Широка клієнтська база – хочу підкреслити, більше 60% юридичних осіб України мають рахунку в банку – і нові технології дозволяють нам досить швидко впроваджувати нові продукти. Цей принцип об'єднання широкої клієнтської бази і сучасних технологій ми використовували при створенні продукту, який називається «ПриватМаркет». «ПриватБанк» створив «ПриватМаркет» для простого виходу бізнесу в онлайн. Вже зараз зареєстровано понад 98 тис. підприємств і проводяться тисячі операцій в тиждень. Це ідеальний інструмент для роботи бізнесу з державою. У той же час будь-яке державне чи комунальне підприємство може створювати тендер в Prozorro через «ПриватБанк». Державна компанія, якій необхідна закупівля, через майданчик «ПриватМаркет» може за пару хвилин створити закупівлю», – розповів Шлапак.

За словами голови «Приватбанку», електронна торгівельна площадка «ПриватМаркет» проводить аналіз всіх нових закупівель за даними про середні ціни постачальників. У разі виявлення шахрайських операцій система повідомляє всіх зацікавлених спостерігачів. Таким чином, відверто сумнівні тендери за завищеною ціною на базі торговельної площадки неможливі.

Після оголошення тендеру система самостійно підбирає перевірені компанії, які потенційно могли б взяти участь у тендері (на базі таких компаній близько 500 тисяч), і надсилає їм запрошення. Взяти участь у тендері компанія може вже через 5 хвилин після його оголошення, при цьому навіть не обов'язково мати страховий депозит. Крім того, банк в подальшому планує повідомляти організаторів закупівель про рівень надійності переможця тендеру.

Шлапак підкреслив, що за результатами аналізу досвіду роботи з тендерами Prozorro в банку дійшли висновку про досягнення скорочення бюрократії та усунення людського фактора як ключових умов подолання корупції в держзакупівлях.

«Ліквідувати базу для корупції можливе лише за умови різкого скорочення бюрократії і людського чинника при визначенні необхідних термінів і вартості закупівель. Це можливо зробити шляхом автоматизації процесу, насамперед на державних підприємствах, в комунальній і бюджетній сферах. Простий приклад – у виробничому процесі період та обсяги закупівлі сировини і матеріалів чітко визначені технологією. Автоматизована система ініціювання закупівель буде працювати автоматично по технологічному календарем», – зазначив голова правління «Приватбанку».

Як повідомляв УНІАН, експертна організація Transparency International закликає Україну поширити обов'язкове використання системи Prozorro на допороговые держзакупівлі, які включають закупівлі до 200 тис. грн для товарів і до 1,5 млн грн для робіт. На даний момент допороговые закупівлі становлять близько 60% всіх держзакупівель в країні.

Довідка УНІАН. Форум по закупівлях, професійної етики, управління і відкритості (PRIMO) було ініційовано Світовим банком в 2005 році. Форум є міжнародною майданчиком для обміну досвідом і знаннями в області реформування системи державних закупівель.