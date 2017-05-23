Рада спростила видачу іноземцям дозволів на роботу в Україні

Верховна Рада у другому читанні і в цілому прийняла закон про спрощення видачі іноземцям дозволів на роботу і виду на проживання в Україні.

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За прийняття закону №4541 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (про скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та проживання іноземців)" проголосували 239 народних депутата при необхідних 226.

"Метою законопроекту є приведення процедур видачі дозволів на застосування праці іноземців та посвідок на тимчасове проживання в Україні до норм українського законодавства та міжнародних вимог. Цей закон знімає регуляторні бар'єри, встановлюючи вичерпний перелік документів, що чиновники мають право вимагати від заявників", - сказав заступник голови Комітету з питань промислової політики і підприємництва Сергій Кіраль, представляючи даний законопроект.

Згідно з пояснювальною запискою, спрощення видачі іноземцям дозволів на роботу буде сприяти залученню іноземних менеджерів і кваліфікованих іноземних працівників, що є необхідним на перших етапах розвитку дочірніх підприємств іноземних компаній в Україні.

Крім того, законопроект надає право отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають суттєву частку в українських підприємствах, але не працевлаштовані на них. Це дозволить їм проводити в Україні достатній час для контролю за діяльністю підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2016 року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект №4541 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (про скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін в правила працевлаштування та проживання іноземців)".

26 червня минулого року вступив в силу закон про скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій для підприємств і банків.

Закон спрощує порядок залучення інвестицій і вводить заявний принцип державного обліку інвестицій, за яким всю статистичну інформацію надають підприємства з іноземним капіталом і банки.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році зріс на 17%, до 4,4 мільярда доларів.

При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2016 році склав 326,2 мільярда гривень, що в порівнянних цінах на 16,4% більше показника за аналогічний період 2015 року.