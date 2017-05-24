Гройсман розповів про результати телефонної розмови з прем'єром Литви
Україна і Литва готові реалізувати спільні транспортно-логістичні проекти і поглибити економічне співробітництво.
Україна і Литва готові реалізувати спільні транспортно-логістичні проекти і поглибити економічне співробітництво.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Twitter за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквярнялисом.
"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквярнялисом. Підтвердили готовність наших урядів поглиблювати співпрацю. З литовськими колегами продовжимо торгово-економічна взаємодія та реалізацію проектів у транспортно-логістичній сфері", - повідомив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, Україна планує збільшити товарообіг з Литвою, який до цих пір не досяг докризового рівня, більш ніж на 30% – до 1 мільярда доларів.
Україна і Литва планують співпрацю в рамках Транскаспійського транспортного коридору, покликаного забезпечити якісні торговельні шляхи між Балтійським, Чорним і Каспійським морями.
Провів телефону розмову з Прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом. Підтвердили готовність наших урядів поглиблювати співпрацю. pic.twitter.com/pBjvwMdRky— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 24, 2017