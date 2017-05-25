Держгеонадр повідомляє про захоплення кабінету голови відомства невідомими (фото)

Державна служба геології та надр повідомила про захоплення невідомими особами кабінету голови відомства. Згідно з даними прес-служби Держгеонадр, вони намагаються отримати доступ до документів, печаток та сейфу.

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"Сьогодні, 25 травня, невідомі особи захопили кабінет голови Державної служби геології та надр України. Співробітники служби у паніці, наразі їх не допускають до робочих місць. До Держгеонадр також приїхали народні депутати. Відомство оточене громадськими активістами та правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що 23 травня Комісія з питань вищого корпусу держслужби на конкурсі не змогла вибрати переможця на посаду голови Держгеонадр. Конкурс мав відбутися ще 16 травня, проте комісія перенесла його через відсутність кворуму.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня поточного року Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби геології та надр Олега Кирилюка. До цього посаду в. о. голови відомства обіймав Микола Бояркіна.

17 травня 2016 року міністр екології Остап Семерак повідомив, що новий керівник Держгеонадр може бути призначений за півроку, після проведення конкурсу на заміщення даної вакантної посади згідно з новим Законом "Про державну службу". Міністр неодноразово заявляв про необхідність реформування Держгеонадр і повідомляв про незадовільні результати роботи нинішнього керівництва служби, зокрема Бояркіна.