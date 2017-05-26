Кабмін ухвалив рішення про звільнення голови Держлісагентства – Гройсман

Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів України Христини Юшкевич.

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Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Прийнято рішення (про звільнення Юшкевич – УНІАН), воно сьогодні в секретаріаті Кабінету міністрів і готується до підписання», – сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2017 року Кабінет міністрів України призначив Христину Юшкевич головою Державного агентства лісових ресурсів.

З червня 2016 року вона обіймала посаду тимчасово виконувача обов'язків глави відомства.

Згідно з оприлюдненою екс-головою Одеської обладміністрації Міхеілом Саакашвілі випискою з протоколу засідання Кабінету міністрів від 18 травня, причиною звільнення стала виявлена невідповідність Юшкевич займаній посаді за результатами випробувального терміну.