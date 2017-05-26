Автори нового Трудового кодексу закликали парламент прийняти документ у другому читанні найближчим часом

Представники робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України закликали Верховну Раду найближчим часом прийняти у другому читанні доопрацьований проект, який є максимально компромісним, відповідає директивам Європейського Союзу та передбачає ряд корисних новацій для працівників і роботодавців. Про це автори проекту у складі представників парламенту, уряду та Всеукраїнської асоціації кадровиків України заявили в ході круглого столу в агентстві УНІАН.

Зокрема, народний депутат України, голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Олександр Дроздик зазначив, що доопрацьований проект Трудового кодексу втілює праця фахівців протягом останніх 15 років, пройшов тривале доопрацювання в профільному парламентському комітеті, уряді і в експертному середовищі, і включає норми, які не передбачені чинним кодексом, але практикуються на ринку праці.

«Це максимально відпрацьований і компромісний документ як для працівника, так і для роботодавця. Я думаю, найближчим часом він буде внесений в зал для прийняття у другому читанні. Можливо, навіть у наступному місяці, про що попередньо заявляв спікер Верховної Ради», - сказав депутат.

Присутній на круглому столі державний секретар Міністерства соціальної політики України, заступник голови робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України при Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Віктор Іванкевич закликав парламент ухвалити документ в нинішньому вигляді, також називаючи його найбільш компромісним. Серед переваг нового кодексу він виділив чіткі правила підбору кадрів, нові методи захисту прав шукачів та усунення їх дискримінації, врегулювання питань працевлаштування українців за кордоном та іноземців в Україні, порядок поновлення на роботі за рішенням суду, додаткові гарантії для працівників.

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«Сьогодні дуже багато інсинуацій про новий Трудовий кодекс. Я хочу вас запевнити, що жодної норми порівняно з чинним кодексом, які давали б право роботодавцю нещадно експлуатувати працівника, в цьому документі немає. Тому ці звинувачення є безпідставними. Я сподіваюся, що цей документ буде прийнято, і ми разом будемо працювати над його покращенням», - підкреслив він.

У свою чергу, голова Державної служби України з питань праці державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства Роман Чернега розвіяв побоювання, що проведення перевірок і введення високих штрафів за порушення трудового законодавства будуть використовуватися як новий механізм тиску на бізнес, наповнення бюджету та корупційних схем.

«Пройшло практично вже 5 місяців, і я хочу вам повідомити, що за цей період максимальний розмір штрафу у 320 тисяч, якого всі боялися, накладено в 10 випадках з тих тисяч перевірок, які ми на сьогодні вже провели», - сказав він.

Що стосується штрафу в розмірі 96 тисяч за наявність не оформлених в штат працівників, то Чернега підкреслив, що цей штраф себе виправдав як інструмент превентивного характеру, оскільки, побоюючись його застосування, роботодавці більш активно стали оформляти «тіньових» працівників в штат.

«За повідомленнями, які надходять на Державну фіскальну службу щодо оформлених працівників, за цей період, напевно, на третину порівняно з попереднім періодом зросла кількість легальних працівників. Ми отримали дуже серйозну динаміку, і в першому кварталі Пенсійний фонд отримав до плану плюс 7,5 млрд грн», - додав він, зазначаючи, що легальний бізнес, який офіційно працевлаштовує працівників, підтримує таку практику.

Кандидат юридичних наук, проектний менеджер «Реформи ринку праці» Офісу реформ Кабінету міністрів України Ольга Макогон, в свою чергу, зазначила, що передбачений новим кодексом письмовий трудовий договір захищає інтереси як працівника, так і роботодавця, оскільки сторони отримують можливість легально врегулювати трудові відносини, що підвищить рівень трудової культури.

«Також Трудовий кодекс вперше легалізує таке поняття, як дистанційна робота. Роботодавець може дозволити працівнику з використанням комунікаційних технологій працювати з дому, кафе, з будь-якої точки світу, де працівник перебуває. Тобто, якість, результат роботи виходить на перший план. Також легалізується поняття надомної роботи», - сказала вона.

Серед корисних новацій кодексу Макогон також виділила регулювання питань правоприйомництва у трудових відносинах при зміні власника підприємства, укладення строкових трудових договорів, піврічного випробувального терміну для керівників підприємств та врегулювання питання припинення трудових відносин під час випробувального терміну, зокрема, зобов'язання роботодавця попередити працівника про звільнення в цей період за 3 дня.

Голова Всеукраїнської асоціації кадровиків України, головний редактор журналу «Довідник кадровика», газети «Кадри і зарплата» Ольга Харечко роз'яснила передбачену новим кодексом норму припинення дії трудового договору.

«Це тимчасове звільнення працівника від роботи на певний період, при якому дія трудового договору не припиняється, і за працівником при цьому зберігається заробітна плата повністю або частково, або сплачується передбачена законодавством компенсація», - сказала вона, зазначивши, що цей механізм можна використовувати при виконанні працівником громадських обов'язків, пошуку нової роботи, за згодою роботодавця, отримання працівником попередження у зв'язку з невідповідністю займаній посаді або за станом здоров'я, нез'явленні працівника більше 2 місяців без пояснення причин, страйку працівника, проведення навчання. «Ця норма розставляє всі крапки на «і» між роботодавцем і працівником. Трудові відносини стають більш прозорими і зрозумілими для обох сторін», - резюмувала Харечко.

Присутній на круглому столі представник юридичного департаменту Мінсоцполітики Микита Суєтін, у свою чергу, зазначив, що на сьогодні в проекті Трудового кодексу імплементовані всі 8 директив ЄС, включаючи положення, що забороняють дискримінацію працівників, які зобов'язують інформувати про умови праці та про вакансії, про роботу на певний строк, неповної зайнятості, колективному звільнення, захист прав працівників при зміні власника компанії, узгодженні нормативних актів роботодавця, відпустці не менше 28 днів, виплату вихідної допомоги в залежності від стажу роботи у роботодавця.

«Цей проект Трудового кодексу був направлений в Міжнародну організацію праці. Вони дали 59 рекомендацій. Всі 59 рекомендацій, по суті, враховані. Можна сказати, що Трудовий кодекс цілком відповідає нормам права Європейського Союзу», - підкреслив він.

Також Суєтін зазначив, що в новому кодексі залишається трудова книжка, але в той же час передбачено зобов'язання поступового формування реєстру застрахованих осіб, щоб у перспективі близько 5 років все-таки відмовитися від використання трудової книжки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада 2015 року прийняла в першому читанні проект Трудового кодексу, що об'єднує численні поправки в чинний кодекс, та який адаптує трудове законодавство України до міжнародних норм.

Ініціаторами цього законопроекту стали прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, народний депутат від партії «Народний фронт» Людмила Денисова, а також народний депутат від партії «Опозиційний блок» Михайло Папієв.