Порошенко звільнив двох членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко, згідно із законом про Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), звільнив двох членів регулятора.

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Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Згідно з документами, з посад членів НКРЕКП звільнені Володимир Євдокимов та Юрій Голляк.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про НКРЕКП, який вступив в силу в грудні минулого року. Цей закон визначає порядок ротації членів комісії. Відповідно до закону, члени НКРЭКУ відбираються конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів призначав президент України. Для запуску механізму ротації 24 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Законом передбачається наступний механізм ротації: три члени Нацкомісії – не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності закону, ще два – не пізніше вісімнадцяти і ще два - не більше 30 місяців.