Україна підтвердила проведення консультацій з РФ в рамках СОТ

Україна 29 травня прийняла запит про готовність у проведенні консультацій в рамках механізму врегулювання суперечок Світової організації торгівлі (СОТ) у зв’язку із, як заявлено Російською Федерацією, "сталою практикою торговельних обмежень".

"19 травня 2017 року Україною отримано офіційну вимогу від Росії на проведення консультацій в рамках механізму врегулювання суперечок СОТ у зв’язку із, як заявлено Російською Федерацією, "сталою практикою торговельних обмежень". 29 травня 2017 року Україна прийняла запит про готовність у проведенні зазначених консультацій, діючи у відповідності із нормами, принципами та зобов’язаннями, взятими нею при вступі до СОТ", - повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

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У Мінекономрозвитку зазначили, що РФ застосовує практику постійних обмежень законних прав та інтересів України, зокрема, продовжуючи введення цілеспрямованої торгівельної агресії проти України. "Вимога Росії про проведення консультацій в рамках СОТ - є черговим кроком економічного, торгового та правового тиску на Україну", - наголосили у міністерстві.

Протягом останніх двох років Україна оскаржила в СОТ неправомірність запровадження РФ обмежень на імпорт залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання походженням з України, а також у зв’язку з обмеженням транзиту з території України через територію Російської Федерації у треті країни.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до процедур СОТ запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, мають бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного рішення в ситуації, що склалася. Як правило, якщо консультації не приносять очікуваного результату, у сторони, яка подає запит, є право розпочати другу стадію спору - передачу справи на розгляд третейської групи.

Міністр юстиції України Павло Петренко переконаний, що запит Росії до органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі (СОТ) на проведення консультацій у зв'язку із запровадженими Україною санкціями проти РФ свідчить про ефективність введених Києвом обмежувальних заходів.