ЄБРР сьогодні відкриє представницький офіс в Одесі

Європейський банк реконструкції і розвитку сьогодні, 30 травня, відкриє представницький офіс в Одесі, що буде сприяти залученню інвестицій в економіку України.

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Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук на своїй сторінці в Facebook.

"Прямую до Одеси для участі у відкритті нового офісу ЄБРР. Це ще один шлях до залучення інвестицій в країну. Про старт офісу ми говорили на Кіпрі на щорічних зборах керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку", - написав Титарчук.

Представницький офіс ЄБРР в Одесі стане четвертим в країні - перші три розташовані в Києві, Львові та Харкові.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова представництва ЄБРР в Україні Шевки Аджунер заявляв, що банк відкриє свій четвертий офіс в країні в травні, завершивши таким чином формування мережі представницьких офісів в Україні.