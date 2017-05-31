Економіка не послухалася Лукашенко: безробіття в Білорусі перемогти не вдалося

На початку травня міністр праці та соціального захисту Білорусі Ірина Костевич, коментуючи виконання доручення президента про працевлаштування усіх безробітних до 1 травня, заявила, що за квітень було працевлаштовано понад 85 тисяч осіб. Але квітневі дані Белстата цю цифру ставлять під сумнів, пишуть "Білоруські новини".

За даними Національного статистичного комітету, в квітні на роботу було прийнято 46 206 осіб, а звільнено — 53 815. Різниця виходить від'ємна. Крім того, зменшилася кількість зайнятих в економіці: у березні було 4 372 600 осіб, у квітні — 4 366 700.

Навіть якщо врахувати, що статистика Белстата за прийнятими на роботу і звільненими наводиться без урахування мікроорганізацій і малих організацій без відомчої підпорядкованості, різниця між цифрами, озвученими міністром, і показниками офіційної статистики велика.

Всього за чотири місяці 2017 року на роботу було прийнято 171 663 особи, звільнено — 190 320. Різниця між найнятими і звільненими — понад 18,6 тисячі.

Кількість зайнятих в економіці зменшується вже тривалий період, зазначив у коментарі для Naviny.by економічний експерт «Ліберального клубу» Антон Болточко.

Для цього є ряд причин: «Люди їдуть працювати за кордон, працюють в сірій економіці. Приватні підприємства оптимізують чисельність працівників. Є природні процеси, пов'язані з демографічною ситуацією, коли працівники йдуть на пенсію, вмирають. Є також багато нюансів, як будується статистика, однак очевидно, що кількість зайнятих в економіці скорочується».

Офіційна статистика поки підтверджує оптимізм урядового плану із створення в 2017 році 70 тисяч нових робочих місць. У першому кварталі на нові робочі місця було прийнято 15 742 особи. Якщо така динаміка збережеться, то план буде виконано.

Однак необхідно враховувати, що в залік йдуть не тільки робочі місця, створені, як кажуть, з нуля. Вважаються також робочими місцями ті, що утворені в результаті розширення виробництва або збільшення змінності.

«Нові робочі місця не з'являються самі по собі, їх створюють, і це коштує великих грошей — 20-30 тисяч доларів на кожне, якщо мова йде не про те, щоб видати людині лопату», — вважає голова Бізнес-союзу підприємців і наймачів Георгій Бадей.

Статистика свідчить, що перемогти безробіття також не вдалося. На обліку в якості безробітних на 1 січня стояли 35,3 тисячі осіб, а на кінець квітня — 39,8 тисячі. Рівень зареєстрованого безробіття становив 0,9% від чисельності робочої сили.

Виходить, ситуація нічим не краща, ніж на початку року. Економіка не слухається президента.

Олександр Лукашенко доручив органам влади до 1 травня «надати можливість працевлаштуватися всім, хто цього потребує і хто хоче працювати».

Міністр праці Ірина Костевич 1 травня повідомила, що доручення виконано — працевлаштовані всі, «хто хотів, хто міг».

Однак очевидно, що за перший квартал якихось явних позитивних кроків на ринку праці не сталося.

Як зазначив Антон Болточко, працевлаштування в Білорусі через служби зайнятості відбувається за принципом — де є місце, туди і намагаються влаштувати працівника. І не завжди такий принцип дає ефект.

«Влада намагається виконати доручення президента щодо працевлаштування. Однак, з іншого боку, ми можемо зіткнутися з проблемою неефективного розподілу трудових ресурсів в економіці. Є ще питання, яку додану вартість приносять ці робочі місця. Не можна виключити, що такі робочі місця нічого не приносять, а лише працівники отримують зарплату», — сказав експерт.