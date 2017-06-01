Кабмін затвердив порядок розробки та затвердження профстандартів

Кабінет міністрів України затвердив порядок розробки та затвердження професійних стандартів. Відповідна постанова від 31 травня 2017 року №373 опубліковано на Урядовому порталі.

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Документом встановлено загальні вимоги до процедур розробки, узгодження, затвердження і перегляду професійних стандартів. Останні, зокрема, можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими зацікавленими суб'єктами.

Зазначається, що порядок передбачає проведення громадського обговорення проектів професійних стандартів. Крім того, він має переглядатися не менш ніж один раз на п'ять років.

Передбачається, що затвердження порядку сприятиме наближенню Національної системи кваліфікацій європейським вимогам, вдосконалення освітніх стандартів, приведення змісту підготовки кадрів у відповідність з потребами роботодавців, підтвердження результатів неформального професійного навчання, підвищення якості робочої сили.