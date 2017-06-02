Українським банкам заборонили обслуговувати російські компанії з санкційного списку

Національний банк України затвердив порядок виконання банками рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних санкцій відносно низки російських компаній, включаючи російські соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", ресурси Yandex, Mail.ru і бухгалтерську програму 1С.

Читайте такожСБУ про обшуки в "Яндексі": знайшли багато цікавого, пов'язаного з Росією

Як повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №46, з 3 червня банкам заборонено виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у санкционных списках, які є ініціаторами переведення і до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Крім того, забороняється ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкционных списках, до яких застосовані санкції щодо зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, або на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, до яких застосовані такі санкції.

Винятки стосуються переказів грошових коштів за операціями, що здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних сетів "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів і СБУ за участю Нацбанку.

Указ про блокування російських веб-ресурсів та соціальних мереж набув чинності 17 травня.