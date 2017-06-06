Рейтинг найдорожчих світових брендів очолили американські компанії

Американські компанії Google, Apple, Microsoft, Amazon і Facebook увійшли до п'ятірки найдорожчих брендів у світі, повідомляє Росбалт з посиланням на оприлюднену щорічну спільну доповідь британських компаній WPP та Kantar Millward Brown з назвою The BrandZ Global Top 100.

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"У ході дослідження аналітики опитали більше трьох мільйонів покупців по всьому світу про їх ставлення до близько 120 тисяч брендів, представлених на 50 ринках світу. Крім того, враховувалися різні фінансові та бізнес показники компаній", - повідомляє видання.

Зазначається, що трійка лідерів цього року залишилася незмінною, Amazon вдалося покращити свої показники і піднятися з сьомого до четвертого місця, а Facebook зберіг свої позиції.

Виручка вищеназваних компаній становить 25% доходів всіх 100 підприємств, що увійшли до рейтингу. Сукупна вартість брали участь в дослідженні брендів зросла на 8%, з 3,4 трильйона доларів в 2016 році до 3,6 трильйона доларів в 2017 році.

"У рейтингу The BrandZ Global Top 100 домінуючі позиції посідають інтернет-гіганти, які функціонують на світовій арені з першого дня і які побудовані на потужних та інноваційних платформах", - заявив керівник BrandZ в Kantar Millward Brown Пітер Волш.