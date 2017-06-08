Китай став основним партнером Казахстану в економіці - Назарбаєв

Китай став основним партнером Казахстану в економіці за обсягом прямих іноземних інвестицій, виданих кредитів та спільних підприємств, заявив на зустрічі у вузькому складі з главою КНР Сі Цзіньпіном президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, передає Kapital.kz.

«Ми вирішили питання енергетичного співробітництва, 25% видобутої нафти в Казахстані приходяться на китайські компанії. Зараз вони (китайські нафтові компанії — ред.) ставлять питання про продовження контрактів. Ми будемо дуже уважно це вивчати, тому що вони хороші партнери із спільної роботи. За ці роки поставлено понад 100 млн тонн нафти через Казахстан, понад 180 млрд кубометрів газу», — зазначив президент.

Крім того, за словами Назарбаєва, між країнами йде активна робота щодо двостороннього розвитку відносин у сфері енергетики, транспорту і логістики.

«Окремо хочемо відзначити вашу ідею розвитку Великого шовкового шляху „Один пояс — один шлях“. Казахстан знає, що цей проект ви оголосили тут, у нас, вперше. І ми активно підтримали „Шовковий шлях“ — „Нурли жол“, ми підписали (договору. — Ред.). За цей час Казахстан проклав нову залізницю від кордонів Китаю до Каспійського моря, поєднав Хоргос з Алмати. Таким чином, питання забезпечення Казахстану і всієї Центральної Азії зв'язком з Китаєм вирішене», — підкреслив глава держави.

При цьому, на думку Нурсултана Назарбаєва, між Китаєм і Казахстаном немає невирішених питань, і відносини двох країн можна назвати «зразковими».

«Ми в офіційному порядку за останній календарний рік зустрічаємося в третій раз (з главою КНР Сі Цзіньпіном — ред.). Це говорить про самий високий рівень співробітництва між нашими країнами. Наші зустрічі, довірчі відносини впливають на весь спектр взаємин між нашими урядами, міністерствами та відомствами», — підкреслив президент Казахстану.

Крім того, зараз розглядається питання про перенесення 6 китайських підприємств в Казахстан.

«Зараз ми здійснюємо, як ми домовилися, перенесення 51 підприємства в Казахстан, вже працюють 3, по 6 йде робота, і далі ми продовжуємо», - повідомив президент, додавши, що товарообіг між країнами, за даними Китаю, виріс на 46%, а за даними РК - на 30%.