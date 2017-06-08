Економічне становище двох третин українських родин погіршилось за останні півроку - опитування

За останні шість місяців економічне становище сімей погіршилось у 66% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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Зокрема, 34% респондентів відповіли, що економічне становище їхніх сімей дещо погіршилось, а 32% сказали, що набагато погіршилось.

Водночас 28% відповіли, що економічне становище їхніх сімей залишилось на попередньому рівні, а 4% респондентів відповіли, що воно дещо покращилось.

Довідка. Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 21 квітня по 5 травня 2017 р. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано 1378 респондентів у Донецькій та Луганській областях. Допустима похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 64,2%. Дослідження фінансувалося урядом Канади.