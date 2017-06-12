Право пообідати з мільярдером Баффеттом продали на аукціоні майже за $3 мільйони

За обід з одним із найбагатших людей в світі, американським інвестором Уорреном Баффеттом невідомий учасник аукціону погодився віддати $2,7 млн. Виручені гроші Баффетт переведе в фонд допомоги безпритульним у Каліфорнії. Про це повідомляє Associated Press.

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Остання ставка, прийнята на торгах — $2,68 млн менше, що менше суми, виплаченої минулого року, — $3,456 млн.

Обід проходить на умовах, встановлених самим Баффетом. Єдина тема, яку не можна буде піднімати в розмові, — інвестиційні плани бізнесмена. Однак, за його словами, зазвичай він отримує запитання щодо широкому спектру інших тем.

Як правило, переможці аукціону обідають з Баффеттом в стейк-хаусі Smith and Wollensky в Нью-Йорку. Однак з анонімними переможцями Баффетт іноді проводить обіди і в інших місцях, передає РБК.

Баффетт вже в 18-й раз продає на аукціоні можливість провести з собою обід, гроші традиційно жертвуються організації Glide Foundation, яка допомагає бездомним у Сан-Франциско. Сумарно він перерахував у фонд $25 млн.

Організація забезпечує бездомних і бідних людей харчуванням, медичним обслуговуванням, професійною підготовкою, допомагає їм будувати житло. Підтримувати Glide Foundation Баффет став після того, як його перша дружина, Сьюзен Баффетт, розповіла йому про роботу організації. Вона працювала волонтером в Glide до своєї смерті в 2004 році.

Уоррен Баффет — один із найуспішніших інвесторів у світі, він також відомий як «провидець з Омахи». Очолюваний Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway володіє більш ніж 60 компаніями, серед яких Geico, Duracell та Dairy Queen. Forbes оцінює статок Баффета в $76,2 млрд, у рейтингу журналу він друга найбагатша людина в світі після Білла Гейтса.