У Росії хочуть підвищити податки для "Газпрому"

Російський Мінфін пропонує частково компенсувати недоотримані дивіденди "Газпрому" за рахунок підвищення для монополії податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) у четвертому кварталі, - це збільшить доходи бюджету РФ приблизно на 30 мільярдів рублів до кінця року.

Читайте такожТранзит російського газу через Україну досяг 5-річного максимуму

Про це пише видання "Комерсант" з посиланням на джерела.

Мінфін підготував поправки до Податкового кодексу, які збільшать платіж "Газпрому" за ПВКК на газ в четвертому кварталі. Це запропоновано зробити за рахунок збільшення коефіцієнта у формулі розрахунку ПВКК на газ для "Газпрому" з 1,7969 до 2,2738 в жовтні-грудні. Видання зазначає, що для монополії ставка податку вища, ніж для незалежних видобувачів газу.

Таку міру джерела газети пояснюють тим, що "Газпром" схвалив нижчі дивіденди за 2016 рік, ніж очікувалося. У Мінфіні і "Газпромі" відмовилися від коментарів.

Запропоновані Мінфіном поправки (включають також акцизи на 2018 рік і продовження поточних параметрів формул ПВКК на газ і нафту на 2020 рік) поки знаходяться на ранній стадії обговорення і ще не розглядалися в уряді, повідомляє газета.

При цьому, якщо Мінфін хоче вилучити в "Газпрому" додаткові кошти цього року, йому потрібно добитися прийняття поправок до Податкового кодексу до кінця серпня. Це буде непросто, враховуючи літні канікули в Держдумі, які захоплять майже весь серпень. Якщо ж Мінфіну вдасться вчасно провести ці поправки, це дасть йому дієвий інструмент тиску на "Газпром" в питанні дивідендів.