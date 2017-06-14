Гостинний двір обіцяють перетворити в "Перлину Подолу"

У відреставрованій будівлі Гостиного двору після реконструкції передбачені зони і приміщення для проведення освітніх та культурних заходів, виставок, презентацій, прийомів і розміщення галереї художників. Про це повідомив директор ПАТ «Укрреставрація» Клочко І. А.

До робіт готові відразу приступити після отримання дозволу на виконання будівельних робіт - здати будівлю обіцяють в найкоротші терміни і створити справжню «Перлину Подолу» для жителів і гостей міста.

«У 2014 році було скасовано дозвіл на виконання будівельних робіт в судовому порядку на вимогу групи «псевдо активістів-захисників», що призвело до зупинення будівельних робіт. ПАТ «Укрреставрація» на даному етапі витратила близько 120 млн гривень, а для завершення будівельних робіт, за попередніми підрахунками необхідно ще близько 300 млн гривень. ПАТ «Укрреставрація» неодноразово зверталася до Державної архітектурно-будівельної інспекції України для отримання дозволу, але у відповідь отримує лише відписки. Відсутність такого дозволу унеможливлює проведення будівельних робіт, у тому числі і встановлення покрівлі, яка ще в 2014 році була придбана ПАТ «Укрреставрація», - повідомляє директор Клочко І. А.

Директор Клочко І. А. зазначив, що «Укрреставрація» відкрита для діалогу з громадськістю міста з обговорення функціонального призначення приміщень в будівлі Гостиного двору. На підприємстві впевнені: претензії від активістів і блокування ними будівельних робіт по реконструкції будівлі Гостинного двору спрямовані на їх самопіар для отримання політичних дивідендів, а також навмисної дискредитації і створення негативного іміджу ПАТ «Укрреставрація», з метою тиску для подальшої зміни власників. «Так, спочатку «псевдо активісти-захисники блокують проведення будівельних робіт, скасовується в судовому порядку Дозвіл на їх проведення, а потім звертаються до суду з метою дострокового розірвання договору оренди будівлі, мотивуючи це тим, що через зупинку будівельних робіт - будівля руйнується », - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, первинною функцією Гостинного двору завжди була торгівля. Ще в 1808 році Київська міська комісія з управління доходами та витратами надала Київському губернатору право відведення місця для торгу на Контрактовій площі, а в 1813 році губернатором отримано припис про призначення торгівельних рядів і розподіл магазинів, загальною кількістю 96 шт.

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У 1970-х роках будівля Гостинного двору була в критичному архітектурному та технічному стані, і в 1983 році після виконання інженерно-геологічних досліджень грунтів та несучих конструкцій було прийнято рішення знести будівлю. Дослідні, проектні та будівельні роботи по будівлі Гостинного двору тривали з 1971 по 1990 рік, а в частині будівництва - з 1983 року по 1990 рік.

У 2011 році «Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій» було проведено обстеження будівлі і зафіксовано незадовільний технічний стан. ПАТ «Укрреставрація» розпочала підготовку та збір документів, необхідних для проведення ремонтних робіт будівлі, а в 2012 році - почалися будівельні роботи, а саме «Реконструкція будівлі під торговий центр», тобто відтворення первинної функції Гостинного двору - торгівля.

Нагадаємо, ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація», є орендарем будівлі «Гостинний двір» з 1994 року. «Укрреставрація» має 70-річну історію і досвід, налічує більше 1500 відреставрованих і повернутих до життя будівель, споруд і пам'ятників, серед яких всесвітньо відомі, наприклад, Софія Київська, Андріївська церква, Кирилівська церква, церква Різдва Христового, Володимирський собор, Національний театр опери та балету у Києві, оперні театри в Одесі, Львові і Чернівцях, фортеці Кам'янець-Подільський, Хотин і Судака, дерев'яні церкви Дрогобича і Закарпаття та багато іншого: історичні будівлі Бессарабського кварталу, будинок В. Городецького - будинок з химерами (державна резиденція), Адміністрація президента України та ін.