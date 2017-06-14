Інвестиції в українську ІТ-галузь становитимуть близько $3,5 мільярда - експерт

Інвестиції в українську ІТ-галузь в 2017 році становитимуть близько 3,5 мільярда доларів. Про це в коментарі УНІАН сказав глава правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Володимир Ставнюк.

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"Минулого року було більше 3 мільярдів доларів інвестицій до IT-сектору. Цього року буде близько 3,5 мільярда доларів. Зростання понад 10% на рік", - сказав він.

За словами експерта, найбільшим інвестором в Україні є Європейський Союз.

"Найбільшими інвесторами залишаються офшорні зони та Європейський Союз. Сподіваємося, що найближчим часом активно в Україну буде інвестувати Китай", - сказав Ставнюк.

Довідка УНІАН. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ) створено згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 квітня 2000 року і є правонаступником майнових прав і обов'язків, у тому числі за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень.

Метою ДІФКУ є здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності в рамках державної інноваційної політики. Місія установи - зміцнення економіки України шляхом залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних та інвестиційних ресурсів і спрямування їх на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у стратегічних галузях економіки.