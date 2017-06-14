Гройсман зазначив відсутність прогресу в реформі управління держкомпаній

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман констатував відсутність значного прогресу в реформуванні корпоративного управління державних компаній і пообіцяв активно працювати над впровадженням сучасних стандартів в управлінні держсектором економіки.

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Про це він заявив на конференції з лідерства в корпоративному управлінні в Києві.

"Безумовно, ми підхопили ініціативу минулого уряду, зробили кілька призначень, але на цьому поки що все. Я в цьому плані досить самокритичний – ми не досягли значного прориву. Зараз ми досить предметно, буквально щотижня, працюємо над конкретними рішеннями, як забезпечити ефективний і незалежний менеджмент у державних компаніях", – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Україна впроваджує реформу корпоративного управління державних компаній з 2014 року. Вона передбачає призначення незалежних наглядових рад великих державних компаній, а також прозорі кадрові конкурси на посади топ-менеджерів та впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому нестратегічні державні активи підлягають конкурентної приватизації.

На даний момент локомотивом реформи є національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", де була призначена незалежна спостережна рада і впроваджено міжнародні стандарти корпоративного управління. Кабінет міністрів України в рамках реформи управління найбільшими державними компаніями має намір сформувати наглядові ради в 15 госхолдингах - за аналогією з наглядовою радою "Нафтогазу".