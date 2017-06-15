Україна випередила очікування міжнародних партнерів по прогресу в реформах - ЄБРР
13:23, 15 червня 2017Різне
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Винятком стали реформи з приватизації та боротьби з корупцією.
Ілюстрація REUTERS
Україна знаходиться далеко попереду очікувань міжнародних партнерів по прогресу в реформах, за винятком боротьби з корупцією та приватизації.
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Про це заявив директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.
"Чесно кажучи, якби три роки тому хтось сказав, що з Україною буде обговорюватися той рівень питань, який обговорюється зараз, ми б не повірили. Україна знаходиться далеко-далеко попереду очікувань щодо досягнень у реформах", - сказав Маліж.
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