Через "Урядовий кур'єр" українці втратили 1,4 мільйона гривень – ЗМІ

Українці, які встановили на даху сонячні електростанції, втратили близько 1,44 мільйона гривень через видання "Урядовий кур'єр", пише «Економічна правда».

Читайте такожНайвищий рівень розрахунків за комуналку у споживачів, які не користуються субсидіями - НКРЕКП

Як відомо, закон про НКРЕКП вимагає публікувати постанови регулятора в "Урядовому кур'єрі" протягом 15 календарних днів після прийняття. Після такої публікації рішення регулятора набуває чинності і підлягає виконанню.

Однак видання дозволяє собі нехтувати термінами публікації рішень НКРЕКП і робить це вибірково, пише ЕП. На практиці таке затягування може означати суттєві збитки для учасників ринку і держави.

Так, наприклад, сталося з публікацією постанови НКРЕКП №428, яка встановила нові "зелені" тарифи для приватних господарств.

Цей документ регулятор затвердив і опублікував на своєму сайті ще 30 березня, проте в друкованому виданні текст постанови №428 ще не з'явився, що призвело до збитків для громадян у розмірі близько 1,44 мільйона гривень.

Голова регулятора Дмитро Вовк також висловився з приводу проблеми відсутності публікацій рішень комісії в "Урядовому кур'єрі". За його словами, на 14 червня неопублікованими є 32 постанови, з яких 20 очікують публікації вже більше двох тижнів, а деякі - більше 100 днів.