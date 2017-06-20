Time Warner домовилася із Snapchat про співпрацю на $100 мільйонів

Time Warner, що володіє компаніями CNN, Time Inc. і Warner Bros, уклала угоду зі Snap про створення шоу на $100 млн. Про це повідомляє Republic з посиланням на The Wall Street Journal.

Як відзначає WSJ, протягом двох років Time Warner буде створювати для компанії, що володіє месенджером Snapchat, короткометражні шоу довжиною 3-5 хвилин, в тому числі драми і комедії. За планами, Time Warner буде випускати до десяти короткометражок в рік.

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Крім того, за умовами угоди, партнери Time Warner розміщуватимуть рекламу у Snapchat. Мова йде про HBO, Warner Bros та Turner. При цьому 50% рекламного доходу Time Warner залишить собі, решту отримають партнери.

У компанії Time Warner сподіваються, що співпраця зі Snap допоможе залучити ширшу аудиторію до їх телевізійного та відеоконтенту.

У березні Snap вийшла на IPO, на перших торгах акції компанії зросли на 45% до $24,6 за акцію (первинне розміщення паперів Snap спочатку було оцінено за $17).

В першій після IPO звітності компанія зафіксувала збиток у першому кварталі 2017 року в розмірі $2,2 млрд. В аналогічному періоді 2016 року цей показник був більш ніж у двадцять разів нижче ($104,6 млн). Після публікації звіту засновники Snap Еван Шпігель і Боббі Мерфі втратили $2,4 млрд.