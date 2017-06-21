Компанія, яка застрахувала будівництво Керченського мосту, потрапила під санкції США

У розширеному списку санкцій США значиться «Кримська перша страхова компанія» (КПСК), яка виступає гарантом будівництва моста через Керченську протоку з 2016 року.

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За повідомленнями російських ЗМІ, в Мінтрансі Росії вже заявили, що санкції США не впливають на хід проекту, передають «Крим.Реалії».

КПСК – страхова компанія з головним офісом в Сімферополі.

Міністерство фінансів США 20 червня повідомило про внесення нових фізичних і юридичних осіб у списки для обмежень, введених раніше декількома пакетами через агресію Росії проти України, спочатку в Криму, а потім на частині Донбасу.

Санкції торкнуться ще 11 фізичних і юридичних осіб в анексованому Криму, серед них шість банків, що працюють на півострові.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».