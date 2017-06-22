Суд поновив Юшкевич на посаді голови Держлісагентства

Окружний адміністративний суд Києва поновив Христину Юшкевич на посаді голови Державного агентства лісових ресурсів України.

Читайте такожДержлісагентство розробляє комплексну реформу лісового господарства

Про це йдеться в ухвалі суду від 8 червня 2017 року, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Визнати протиправним та скасувати рішення Кабінету міністрів України про звільнення особи (Юшкевич - УНІАН) із посади голови Державного агентства лісових ресурсів України», - йдеться в тексті ухвали.

Згідно з документом, Кабінет міністрів у рамках протоколу ще 2 листопада минулого року прийняв рішення про звільнення Юшкевич із посади першого заступника голови відомства та її призначення на посаду керівника Держлісагентства. Потім, 26 квітня 2017 року уряд скасував це рішення і вже розпорядженням призначив її головою відомства. Після чого 18 травня Кабмін звільнив Юшкевич із займаної посади, аргументувавши це тим, що вона не пройшла випробувальний термін.

Суд звернув увагу на те, що протокол засідання уряду є офіційним документом, а тому фактичною датою призначення Юшкевич на посаду голови Держлісагентства є саме 2 листопада 2016 року. Згідно з чинним законодавством, при призначенні держслужбовців випробувальний термін може становити не більше шести місяців. Отже, випробувальний термін Юшкевич закінчився до 3 травня, а тому Кабмін міг її звільнити не пізніше зазначеної дати. Оскільки до моменту закінчення випробувального терміну чиновницю не ознайомили з наказом про звільнення, вона пройшла випробування.

Таким чином, суд ухвалив визнати протиправними рішення Кабміну від 26 квітня і 18 травня і поновити Юшкевич на посаді голови Держлісагентства з моменту фактичного прийняття рішення про її призначення, оформленого в протоколі, - з 2 листопада 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення голови Державного агентства лісових ресурсів України Христини Юшкевич.

26 квітня 2017 року Кабмін призначив Христину Юшкевич головою держагентства.

З червня 2016 року вона обіймала посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови відомства.