У Росії погрожують заблокувати Telegram

Голова Роскомнагляду Олександр Жаров попередив особисто Павла Дурова, адміністрацію Telegram і його користувачів про блокування месенджера, якщо компанія відмовляється виконувати російське законодавство.

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Про це йдеться у відкритому листі Жарова, опублікованому на сайті Роскомнагляду.

«Вимога одна, і вона проста: заповнити надіслану анкету даними про компанію, що управляє Telegram. І офіційно направити в Роскомнагляд для включення цих даних до реєстру організаторів поширення інформації. Проте досі ми не отримали від адміністрації месенджера жодної відповіді», — заявив Жаров.

Він підкреслив, що у випадку відмови від виконання обов'язків «організатора поширення інформації», Telegram в Росії повинен бути заблокований. «До тих пір, поки ми не отримаємо потрібні дані», — пояснив глава Роскомнагляду.

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За його словами, практично кожен день відомство направляє «за всіма доступними адресами Telegram» листи з роз'ясненнями вимог російського закону про організаторів поширення інформації, проте час, відведений Роскомнагляду законом на прийняття рішення, закінчується.

«Тому я публічно звертаюся до команди Telegram і особисто Павла Валерійовича Дурова: виконаєте російське законодавство! Вибір за вами», — резюмував Жаров, передає РБК.

З 1 січня, відповідно до ФЗ № 149 «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації», організатори поширення інформації зобов'язані зберігати на території Росії дані про прийняття, передачу та обробку «голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків, відео - або інших електронних повідомлень користувачів протягом шести місяців з моменту закінчення здійснення таких дій». Крім того, вони повинні надавати ці відомості на першу вимогу російської влади, йдеться в законі.