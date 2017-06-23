"Яндекс" обнулив рахунки українських користувачів "Яндекс.Директ"

Російська компанія Яндекс, яка припинила свою діяльність на території України, обнулила рахунки українських користувачів мережі «Яндекс.Директ».

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Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook спеціаліст з контекстної реклами Євгенія Дуброва-Аликсюк.

«Вже кілька людей написали з України. Всі клієнти «Яндекс.Директ» залишилися без грошей... Судячи з голосування в Телеграмі, це відбувається масово», - написала вона.

У свою чергу, співробітник служби підтримки «Яндекса» Лев Добров пояснив ситуацію в коментарі до посту в Facebook і спростував інформацію про списання коштів. Насправді, рахунки не обнуляли, просто через відсутність можливості проводити фінансову діяльність на території України, повернути грошові кошти не в силах компанії.

«Невитрачені кошти, про які йде мова, не списані. Переконатися в цьому можна, перейшовши зі сторінки «Мої кампанії» в розділ «Платежі і документи». Зараз ми не можемо продовжувати надавати послуги, а також не можемо здійснити повернення у зв'язку з блокуванням рахунків. Як тільки у нас з'явиться можливість продовжити співпрацю на території України, кошти будуть повернені або зараховані назад на ваші рекламні кампанії», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», який передбачає, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж «Вконтакте» і «Одноклассники», а також до ресурсів «Яндекс».