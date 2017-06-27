Боялися санкцій через анексію Криму: Reuters дізнався, як Росія в 2014 році тимчасово вивела з США $115 мільярдів

Росія в березні 2014 року на два тижні вивела активи на суму 115 мільярдів доларів з Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваних представників Мінфіну і ФРС США.

Росія вивела активи з ФРБ Нью-Йорка в березні 2014 року після введення санкцій США у зв'язку з анексією Криму Росією, пише агентство.

«Незважаючи на завзяту офіційну риторику Кремля, ФРС і Мінфін прийшли до висновку, що Росія боїться заморожування активів у США, - цитує агентство колишнього чиновника ФРС. - Приблизно через півмісяця гроші повернулися на рахунок, проте з тих пір за ними спостерігають, щоб простежити, які санкції змусять Росію виводити резерви».

За даними джерел агентства, за останні 15 років влада США сім разів отримувала від ФРС ключову інформацію про непублічні дії урядів інших країн чи реальні ринкові тренди і в ряді випадків діяла на основі цієї інформації.