Єврокомісія оштрафувала Google на рекордну суму - €2,4 мільярда

Єврокомісія оштрафувала материнську компанію Google — Alphabet — на €2,42 млрд за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем. Про це повідомляється на сайті ЄК.

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За інформацією ЄК, Google формував видачу результатів щодо товарів і послуг так, що комерційні партнери корпорації опинялися першими у виданому списку.

Як пише Financial Times, цей штраф — максимальний серед штрафів в антимонопольних справах. Він побив рекорд 2009 року — тоді ЄК зобов'язала Intel виплатити €1,06 млрд, передає «КоммерсантЪ».

Раніше Єврокомісія звинуватила Google в тому, що вона спонукає виробників смартфонів встановлювати в них Google Search та інші розроблені Google додатки.

Розслідування цієї справи почалося після позову, поданого лобістською групою FairSearch в 2013 році. FairSearch підтримували компанії, які побоювалися, що домінуюче становище Google може шкодити чесній конкуренції на ринку.